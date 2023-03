La grande Une Réforme des retraites : Les manifestants installent le siège à Gillot

Les cortèges de la CFDT et de la CGTR passés respectivement par le Boulevard Lancastel et le Boulevard Sud, sont arrivés au rond-point de Gillot, lieu de rassemblement de l'intersyndicale. Plusieurs centaines de manifestants occupent désormais l'entrée Est du chef-lieu. Par La rédaction - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 11:08



Arrivée du cortège de la CFDT à Gillot :



​

Le député Jean-Hugues Ratenon participe à la manifestation à Gillot :



​

Les cortèges de la CFDT et la CGTR sont désormais arrivés sur la RN 2, au niveau de la sortie de Gillot. Plusieurs centaines d'opposants à la réforme des retraites occupent la quatre-voies, forçant les forces de l'ordre à organiser une déviation. La circulation est donc totalement coupée entre Duparc et le début du boulevard Sud/Lancastel.



Afin de libérer les automobilistes bloqués par les premiers barrages, la circulation leur a été momentanément ouverte. Ils ont ainsi pu rejoindre Saint-Denis, et laisser ainsi le champ libre aux manifestants. Ces derniers, avec de bien meilleures conditions de sécurité, sont déterminés à freiner l'accès à l'entrée Est du chef-lieu. Des ralentissements sont donc à prévoir dans le secteur, patience sur les routes.