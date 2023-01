A la Une . Réforme des retraites : Les femmes gagnantes ou perdantes ?

« Première bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions », les femmes seront « mieux protégées » affirme le gouvernement pour défendre sa réforme des retraites dont l’âge légal de départ doit reculer de 62 à 64 ans. Les questions qui posent problème autour de cette réforme largement contestée par le corps syndical et l’ensemble de l’opposition sont nombreuses : Les femmes vont travailler plus longtemps ? Vont-elles toucher plus qu’avant ? D’autres choses changent-elles ? Qui se retrouve le plus avantagé ? Explications. Par P.J - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 17:34

En 2021, l’âge moyen de départ à la retraite des droits directs du régime général était de 62,9 ans soit 63,2 ans pour les femmes contre 62,7 ans pour les hommes. Avec la réforme, tout le monde va partir plus tard, à l’exception des personnes en situation d’invalidité ou d’incapacité et de celles qui partent déjà à 67 ans, sans décote. Ce qui signifie que les femmes comme les hommes vont travailler plus longtemps, rapporte TF1.



En partant plus tard à la retraite, les femmes comme les hommes toucheront davantage qu’aujourd’hui. C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments avancés par le gouvernement. Selon le rapport gouvernemental, « la pension moyenne augmentera de 0,3 % pour la génération 1962, de 0,6 % pour celle des personnes nées en 1966 et de 1,5 % pour celles de la génération 1972 ».



Le changement qu’apportera cette nouvelle réforme est que certaines femmes pourront partir de manière anticipée, dès 62 ans, grâce à la prise en compte de leur congé parental. En gros, "ces périodes de congé parental seront comptabilisées, jusqu’à 4 trimestres, dans la durée pour partir avec le dispositif de carrières longues", résume l’étude gouvernementale.



Les femmes se retrouveront-elles plus ou moins avantagées que les hommes ? La nouvelle réforme des retraites semble être à double tranchant pour ces dernières, qui toucheront certes plus, mais qui devront aussi travailler plus longtemps. Toutefois, "le maintien de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans" leur serait plus "favorable" puisqu’elles sont "deux fois plus nombreuses à devoir attendre cet âge en raison d’interruption de carrière", selon l'étude gouvernementale.



"Une grosse partie des économies de la réforme se fait sur les gens qui pouvaient partir à 62 et qui vont devoir partir à 64 ans", rappelle toutefois Michael Zemmour dans des propos relayés par le média. "Et parmi eux, on compte surtout des femmes."