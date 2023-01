A la Une . Réforme des retraites : Les Républicains prêts à voter pour

Dans une interview accordée au journal du Dimanche, le nouveau président des LR, Eric Ciotti, annonce être prêt à soutenir la réforme si le gouvernement a entendu ses exigences. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 08:06



Élisabeth Borne pourrait ne pas avoir à utiliser le 49.3 pour la réforme des retraites. Dans une interview accordée au JDD, Eric Ciotti annonce que LR pourrait "voter une réforme juste. (…) La situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme" et "je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition".



Le nouveau chef des LR s’est entretenu avec la Première ministre jeudi dernier. Eric Ciotti a posé ses conditions pour que son groupe vote dans le sens du gouvernement. Il exige que le minimum retraite de 1200 euros s’applique aux nouveaux entrants et "de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes".



Le député des Alpes-Maritimes souhaite également que la réforme soit étalée sur deux quinquennats. Cela signifie un relèvement de l’âge légal de départ à 63 ans en 2027 puis 64 ans en 2032.



Élisabeth Borne doit présenter son projet de réforme mardi prochain.



