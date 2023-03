Réforme des retraites : Le point sur le réseau routier ce mercredi

Dans l’Est :



Une opération escargot à débuté vers 5h30 de puis Sainte-Suzanne. Celui-ci a généré un important embouteillage. L’embouteillage s’étend jusqu’à la cocoteraie à Saint-André. Un accident à eu lieu, l'intervention nécessite de bloquer la voie de droite.

Les routes secondaires sont saturées.



Le cortège est arrivé au rond-point de Gillot vers 7h.



Sainte-Marie (Gillot):



Un petit groupe de manifestants se sont installés pour donner des tracts aux automobilistes. Ils ne bloquent pas la route.



Les gendarmes dévient les véhicules pour éviter le rond-point de Gillot. De grands ralentissements sont recensés dans le secteur de la Rivière des Pluies et Beauséjour.



Saint-Pierre:



Les manifestants se sont installés sur le rond-point des casernes et sur celui du McDonald's. Ils organisent une distribution de tracts sans bloquer la route, mais génèrent quelques ralentissements.



En venant du Tampon, les automobilistes quittent la RN3 pour l’échangeur de la balance. Une longue file s’est créée sur la bande d’arrêt d’urgence afin de s’insérer.



Saint-Paul:



Un barrage filtrant a été installé au rond-point de Plateau Caillou, au niveau de la déchèterie. Les difficultés se font ressentir jusqu'à Fleurimont et Saint-Gilles-les-Hauts.