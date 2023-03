A la Une . Réforme des retraites : Le point des blocages à 6h

Comme annoncé par les syndicats, des blocages de ronds-points vont se dérouler ce mardi contre la réforme des retraites. Depuis 5h matin, les grévistes ont débuté leurs opérations.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 06:23

Il fallait être très très matinal ce mardi matin pour éviter les blocages. Depuis 5h, les premiers grévistes ont commencé à s’installer pour bloquer les axes routiers et distribuer des tracts contre la réforme des retraites.



Dans le nord, une opération escargot a lieu entre la Jamaïque et le Barachois. Une autre opération escargot se déroule à Saint-Paul dans le secteur de Cambaie en direction du sud.



Dans le sud justement, le pont de la rivière Saint-Étienne est bloqué dans les deux sens. Dans l’Est, c’est le giratoire des Plaines qui est occupé.



Récapitulatif :



SECTEUR NORD :

· RN2 St Denis Chaudron sens E/N, opération escargot en cours



SECTEUR OUEST :

· RN1 St Paul Cambaie sens N/S, opération escargot en cours



SECTEUR SUD :

· RN1 St Pierre/Pierrefonds depuis 5h30, circulation bloquée dans les deux sens



SECTEUR EST :

· RN2 St Benoit giratoire des Plaines sens E/N, barrage filtrant



