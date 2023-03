La grande Une Réforme des retraites : Le gouvernement sera-t-il mis en échec ce soir ?

Les motions de censure déposées par les groupes d'opposition seront soumis au vote ce lundi soir. Si l'une d'entre elles est votée par une majorité des députés et donc adoptée par l'Assemblée, ce sera la fin du projet de réforme des retraites mais aussi du gouvernement d'Elisabeth Borne.





Mais Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité sur ce passage en force. Les motions de censure, si elles viennent à être votées, vont alors la pousser à démissionner et ainsi faire tomber le gouvernement actuellement en place. Une issue qui n'est pour l'instant pas la plus probable, mais les députés de l'opposition espèrent un retournement de situation de dernière minute. Ce qu'il se passe après l'activation du 49.3 L'Assemblée nationale débute la semaine avec une séance très importante. Les motions de censure déposées par le Rassemblement national et le groupe indépendant LIOT seront soumises au vote à partir de 19 heures (heure de La Réunion). Celles-ci visent à faire retirer la réforme des retraites pour laquelle la Première ministre a utilisé l'article 49.3 Mais Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité sur ce passage en force. Les motions de censure, si elles viennent à être votées, vont alors la pousser à démissionner et ainsi faire tomber le gouvernement actuellement en place. Une issue qui n'est pour l'instant pas la plus probable, mais les députés de l'opposition espèrent un retournement de situation de dernière minute.

2 motions de censure déposées



La première est celle du Rassemblement national signée par ses 88 députés. Un texte peu développé et qui va à l'essentiel et évoque "une atteinte grave aux principes démocratiques" par le gouvernement. Celle-ci a obtenu en partie du soutien de la part des députés Nupes mais est rejetée par le groupe parlementaire Les Républicains qui refuse de "voter une motion des extrêmes" et qui s'était positionné en faveur de la réforme des retraites.



La deuxième motion de censure déposée par les indépendants du groupe LIOT est celle qui pourrait rassembler le plus grand nombre d'opposants au gouvernement. 91 députés ont signé ce texte plus fourni qui fustige le "déni de démocratie", le "mépris de nos institutions et de nos corps sociaux" par Elisabeth Borne. "L'esprit de la Constitution a ici clairement été détourné", assurent ces élus, qui ajoutent : "Ce projet de réforme des retraite n'a ni légitimité sociale, ni légitimité populaire, ni légitimité démocratique."

Que peut-il se passer ?



Les motions de censure seront débattues et soumises au vote ce lundi soir (à partir de 19 heures, heure Réunion). Pour que l'une d'entre elles soit adoptée, l'opposition devra obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 287 voix sur les 573 sièges effectifs à l'Assemblée nationale.



Si une motion de censure est votée, plusieurs événements pourraient alors s'enchaîner. Elisabeth Borne, qui a déjà déclarée être prête à jouer le rôle de "fusible", déposera sa démission et celle de son gouvernement. Emmanuel Macron devra alors trouver de nouveaux ministres. Mais le Président pourrait aussi dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter de reconquérir une majorité présidentielle. Mais cette stratégie a été perdante pour Jacques Chirac, le dernier à l'avoir utilisée. Il semble donc peu probable que le locataire de l'Elysée qui ne pourra plus se représenter aux prochaines élections, tente le diable.



Si aucune motion de censure n'est votée, le gouvernement reste en place et la réforme des retraites sera donc adoptée. L'intersyndicale annonce continuer la mobilisation jusqu'au retrait du projet et les députés se disent prêts à rejoindre la mobilisation dans la rue.



Un autre recours sera possible avec l'examen de cette réforme par le Conseil Constitutionnel, dernière autorité qui est en mesure de rejeter le texte si celui-ci est jugé anticonstitutionnel.

Une motion de censure sera-t-elle votée ?



Il faut donc 287 votes "pour" un des textes déposés vendredi. Celui du groupe indépendant LIOT devenu une initiative transpartisane compte déjà 91 signataires (88 pour celui du Rassemblement national).



Il manquera alors un peu plus d'une vingtaine de votes pour faire tomber le gouvernement. Tous les yeux sont rivés sur Les Républicains dont une trentaine qui auraient été prêts à voter contre la réforme des retraites (d'où la décision d'Elisabeth Borne de déclencher le 49.3 plutôt que de risquer une défaite à l'Assemblée).



Eric Ciotti, président des Républicains a été ferme et a affirmé que la Droite ne soutiendrait aucune motion de censure. Le nombre de dissidents ne sera connu qu'au moment du vote, lorsqu'on le saura, en direct, si le gouvernement tombe ou si le départ à la retraite sera repoussé à 64 ans.

