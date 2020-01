Réforme des retraites: Le gouvernement retire provisoirement l’âge pivot

Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation avait lieu hier dans plusieurs villes de métropole, Edouard Philippe a adressé un courrier aux organisations syndicales indiquant sa disposition à retirer provisoirement et partiellement l’âge pivot fixé à 64 ans dans l’avant-projet de loi sur les retraites.



Une mesure qui pourrait faire gagner du temps au gouvernement en attendant la conférence de financement de la réforme des retraites fixée au mois d’avril, alors que les grèves se poursuivent notamment chez les cheminots, à la RATP, à l’Opéra de Paris et désormais chez les avocats.



Si la CFDT se réjouit de cette "volonté de compromis du gouvernement" , la CGT elle appelle à poursuivre le mouvement pour obtenir le retrait pur et simple du projet.



À noter que dans cette lettre, le gouvernement précise qu’à termes cette reforme des retraite comportera un âge d’équilibre, qui reste à déterminer.