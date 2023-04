A la Une . Réforme des retraites : Le bilan de l'acte XI à La Réunion

Deux cortèges ont battu le pavé ce jeudi matin, l’un au départ du rond-point du Mc Donald’s de Saint-Pierre, l’autre du Petit marché de Saint-Denis. L’intersyndicale veut faire reculer l’exécutif, alors que le texte doit désormais être examiné par le conseil constitutionnel. Le nombre de manifestants semble être en baisse pour la 11ème manifestation. Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 12:38





D’ailleurs, la CGTR Commerce prévient, des opérations coup de poing sont prévues jusqu’à la prochaine date annoncée, le 14 avril. “Nous allons continuer à occuper le terrain avec des opérations sur les marchés ou dans les hypers”, détaillait George Caro de la CGTR, Ils étaient 1500 à dans les rues du chef-lieu, et près de 1000 dans la capitale du Sud, le 28 mars dernier. Mais l'intersyndicale ne semble pas avoir réussi à convaincre plus que les semaines précédentes.Ils étaient environ 1.200 à défiler en tout selon les forces de l'ordre, 550 à Saint-Denis, 600 à Saint-Pierre et plusieurs dizaines dans les opérations escargot dans l'Est et dans l'Ouest.Deux cortèges ont arpenté les rues de l’île, l’un à Saint-Pierre et l’autre à Saint-Denis. Avec respectivement un départ au rond-point Zac Banks et au Petit marché, les défilés reprennent une forme plus traditionnelle, après plusieurs opérations de blocage.D’ailleurs, la CGTR Commerce prévient, des opérations coup de poing sont prévues jusqu’à la prochaine date annoncée, le 14 avril. “Nous allons continuer à occuper le terrain avec des opérations sur les marchés ou dans les hypers”, détaillait George Caro de la CGTR, lors de la dernière conférence de presse des syndicats péi

Le défilé s'est déroulé dans le calme à Saint-Denis. Les forces de l'ordre étaient présentes et ont fait baisser le rideau aux commerces au moment du passage du cortège.