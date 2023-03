Communiqué Réforme des retraites : Le Parti Socialiste en faveur d’un Référendum d'Initiative Partagée

Le Parti Socialiste de La Réunion réagit au rejet des motions de censure et réclame à nouveau le retrait de la réforme des retraites. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 06:29

Communiqué du Parti Socialiste de La Réunion :



Le parcours “démocratique” du projet de loi sur la réforme du système de retraite a connu une nouvelle étape ce soir. Le rejet par le manque de seulement 9 voix de la motion de censure transpartisane marque sans doute un tournant dans ce quinquennat.

Les droits de l'Assemblée nationale ont été bafoués, comme les demandes de retrait du texte de la part de l'intersyndicale, des citoyens et des partis politiques attachés à la défense des droits des salariés.



Nous demandons à nouveau le retrait de cette réforme illégitime, antisociale et anti-féministe. Nous soutenons le combat de nos députés auprès du Conseil Constitutionnel et en faveur d’un Référendum d'Initiative Partagée pour demander leur avis à l’ensemble des Français.es et des Réunionnais.es.