Réforme des retraites : Le Conseil constitutionnel statue aujourd'hui

Ce vendredi en fin de journée, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision concernant la réforme des retraites du gouvernement. Les opposants de la première heure réclament une censure totale du texte de loi, ce qui semble être l'option la moins probable. À moins que les Sages n'estiment que la réforme aggrave la situation des femmes ou de certaines carrières longues, et qu’il y a « rupture d’égalité ».



Il est plus vraisemblable d'imaginer que certaines mesures de la réforme soient retirées à l'instar de l'index seniors qui obligeraient les entreprises à déclarer les salariés de plus de 55 ans. L'expérimentation d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors de plus de 60 ans est également sur la sellette.