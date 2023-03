A la Une . Réforme des retraites : La députée Nathalie Bassire appelle le groupe LR "à faire preuve de responsabilité"

Vice-présidente du groupe LIOT, Nathalie Bassire votera naturellement pour la motion de censure de son groupe. La député du sud appelle néanmoins "les député.e.s du groupe LR, à faire preuve de responsabilité et d’écoute envers leurs électeurs". Son communiqué : Par La rédaction - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 15:17

Je suis signataire, avec 90 de mes collègues député.e.s issu.e.s de 5 groupes d’opposition (dont ceux formant la NUPES), de la motion de censure déposée à l’Assemblée Nationale le vendredi 17 mars 2023 par le groupe LIOT (Libertés Indépendants Outre-Mer et Territoires), dont je suis la Vice-Présidente.



Conformément à mes engagements sur le statu quo s’agissant de l’âge légal de départ à la retraite, et mes déclarations constantes depuis plusieurs mois, je voterai naturellement cette motion de censure qui sera examinée ce lundi 16 mars 2023 dans l’hémicycle du Palais Bourbon, au nom de la démocratie sociale et parlementaire.



Notre motion « transpartisane » devrait être votée également par l’ensemble du groupe RN. Je ne puis accepter l’activation du 49.3 pour le projet de loi relatif à une réforme des retraites profondément injuste, inefficace et impopulaire ; c’est là un énième passage en force du gouvernement MACRON-BORNE qui précipite notre pays dans une profonde crise institutionnelle, politique et sociale !



J’appelle l’ensemble de la représentation nationale, et notamment les député.e.s du groupe LR, à faire preuve de responsabilité et d’écoute envers leurs électeurs, en votant également cette motion afin de faire tomber un gouvernement qui a incontestablement failli.