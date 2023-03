Réforme des retraites : “La démocratie piétinée” pour le PLR

Le communiqué :



Ce jeudi 16 mars, alors que la Réforme des retraites devait être votée à l’Assemblée Nationale, la Première Ministre Elisabeth Borne a déclenché la procédure du 49.3 pour passer en force et empêcher un vote qui aurait mis en minorité le gouvernement. Il s’agit là d’un déni démocratique odieux, qui revient à écraser la représentation nationale, la contestation unanime des syndicats et de la majorité de la population.



Avec plus de 3,5 millions de personnes qui ont défilé mardi 7 mars partout dans le pays, avec plus de 93% des salariés qui se disent opposés à cette réforme, le gouvernement n’a comme seule arme le passage en force pour imposer sa réforme injuste et injustifiée.



La mobilisation contre cette réforme doit continuer et s’amplifier. De nombreux moyens peuvent encore permettre de mettre en échec ce projet de loi et faire reculer le gouvernement. Les députés membres du PLR voteront la motion de censure contre ce gouvernement et nous participerons toutes et tous au déploiement et à la réussite d’une campagne pour obtenir un référendum d’initiative partagée.



Le PLR dénonce cet énième passage en force du gouvernement qui ne dirige plus le pays mais qui impose une politique brutale. En ayant recours à ce onzième 49.3, le gouvernement d’Elisabeth Borne fait la démonstration de son autoritarisme politique en muselant l’Assemblée nationale. Sans légitimité populaire, ni parlementaire, cette réforme des retraites doit être mise en échec pour l’intérêt de la majorité de la population.