La grande Une Réforme des retraites : La bataille continue dans la rue ce matin

L'intersyndicale est de nouveau dans la rue ce mardi matin. Après la belle mobilisation de la semaine dernière, les organisateurs espèrent encore grossir la taille du cortège, alors que la réforme peine à convaincre l’opinion. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 08:39

De retour pour battre le pavé. Les opposants à la réforme des retraites se donnent de nouveau rendez-vous ce mardi matin. Deux cortèges sont prévus sur l’île, l’un à Saint-Pierre et l’autre à Saint-Denis. Dans le Sud, la manifestation partira des jardins de la mairie pour se rendre vers la sous-préfecture, tandis que dans le Nord, le cortège s’élancera du petit marché vers la préfecture.



Pour la dernière mobilisation, les syndicats revendiquaient près de 10.000 manifestants sur toute l’île, contre 7.500 pour la police. Rien que dans le chef-lieu, les organisateurs affirment que le cortège a réuni 8 à 9.000 personnes. “On espère faire mieux, et nous voulons continuer à sensibiliser les jeunes pour qu’ils se joignent à notre mouvement”, souligne Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU.





La prochaine date de mobilisation, le 11 février, se veut différente dans son organisation dans le Nord. L'objectif est de créer un temps d'échange entre manifestants et intersyndicale au jardin de l'Etat, avant de marcher vers la préfecture en passant par la rue de Paris. Des perturbations sont déjà à prévoir dans les écoles , particulièrement dans le 1er degré, notamment pour le service de cantine. En effet, les enseignants sont particulièrement mobilisés. En témoignent les chiffres de la mobilisation avancés par le rectorat lui-même : 43,5% de son personnel s'est déclaré gréviste. Soit environ 8.000 personnes.