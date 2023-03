La grande Une Réforme des retraites : La Réunion à l’arrêt ce jeudi ?

La déclinaison locale de la mobilisation nationale va-t-elle faire le plein ? Si le 49.3 semble avoir redonné un nouvel élan aux syndicats, les chiffres des manifestations seront observés de près par tous les acteurs. Les entrées du Port et de la zone d’activité de Pierrefonds vont être les épicentres de la contestation ce jeudi. Par La rédaction - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 06:00





Sur l’île, les opposants sont invités à converger vers le Port et Pierrefonds. Le but est de tracter auprès des travailleurs. “Le responsable de cette situation, c’est le gouvernement”, Après plusieurs mobilisations à la baisse, l’intersyndicale, locale et nationale, espère que la colère autour de l’utilisation du 49.3 va cristalliser la colère . Le rejet à neuf voix près de la motion de censure ravive l’opposition au texte sur la réforme des retraites.Ce matin, les opposants se donnent donc rendez-vous sur les quatre entrées du Port (Zac 2000, EDF, Sacré Coeur et Cambaie). Pour le Sud, les deux entrées de la zone d’activité de Pierrefonds sont concernées.Désormais, outre les recours via la proposition de référendum d’initiative partagée ou d’éventuelle censure du Conseil constitutionnel, seule la rue pourra faire reculer le gouvernement, affirment les syndicats. D’ailleurs, ce passage en force de l’exécutif resserre les liens entre les différentes organisations.Sur l’île, les opposants sont invités à converger vers le Port et Pierrefonds. Le but est de tracter auprès des travailleurs. “Le responsable de cette situation, c’est le gouvernement”, expliquait encore récemment Joël Dalleau, secrétaire départemental de la CFDT