Réforme des retraites : La CGTR ne veut rien lâcher

La CGTR donne ses chiffres concernant les mouvements de grève de cette semaine dans le département. Le syndicat appelle à poursuivre le mouvement le samedi 11 mars. Par La rédaction - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 09:33

Le communiqué:



Suite à l'appel de l'intersyndicale interprofessionnelle nationale et locale, 44.31% des agents des finances publiques de La Réunion ont suivi l'appel à la grève générale ce mardi 7 mars pour exiger le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites et plus largement pour s'opposer aux politiques d'austérité déployées par le gouvernement actuel.



15 services fermés au public !



5000 personnes dans les mobilisations sur toute La Réunion



La rue continue de s'exprimer !



Merci à tous ceux qui ont participé à cette nouvelle journée de mobilisation.

Notre combat n'est pas terminé !

Notre combat continue !

Notre combat est juste !

Cette réforme est désastreuse et injuste pour les actifs, les retraités et nos générations futures !

Nou tien bon ! nou larg' pa !

