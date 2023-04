La grande Une Réforme des retraites : L'intersyndicale reste mobilisée jusqu'au 14 avril

Une onzième journée de manifestation est déjà prévue ce jeudi. Plus de blocages, mais un retour aux défilés d’antan. “Rien n’est perdu”, affirment les représentants péi des organisations.

Par La rédaction - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 15:23

“La rue peut faire reculer un gouvernement. Nous sommes dans une impasse et c’est à eux de retirer leur texte”, martèle Joël Dalleau pour la CFDT. C’est le syndicat réformiste qui accueillait ce lundi matin la conférence de presse présentant les prochaines mobilisations dans l’île.



“Rien n’est perdu, la bataille n’est pas terminée”, voilà le message que les représentants syndicaux se sont efforcés de faire passer durant plus d’une heure. “Nous allons continuer à faire des opérations coup de poing. Des actions sont prévues entre les mobilisations du 6 et du 14 avril”, confirme Georges Caro pour la CGTR.



La réunion de mercredi entre la première ministre et les représentants syndicaux ne semble pas attendrir les opposants. “Pour nous , c’est le retrait. Le gouvernement aimerait passer à autre chose, mais il y a une crise sociale sans réponse”, rappelle Eric Chavriacouty pour l'UNSA.



Ainsi, pour la journée de jeudi prochain, l’intersyndicale renoue avec les défilés en centre-ville. Rendez-vous à Saint-Pierre et Saint-Denis, à partir de 9h. Rond-point Mc Donald's pour la capitale du Sud et Petit marché, pour le chef-lieu. Les cortèges rejoindront ensuite, respectivement, le front de mer et la préfecture. “Les prochaines mobilisations seront décisives”, affirme Joël Dalleau. La participation aux journées du 6 et du 14 sera donc scrutée de près.