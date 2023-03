A la Une . Réforme des retraites : L'intersyndicale reçue en préfecture

Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR, fait le point sur le 8e jour de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 11:16







L'intersyndicale souhaite le retrait de cette réforme et continue sa mobilisation ce mercredi à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Une délégation sera reçue à la mi-journée en préfecture.



"La mobilisation continue malgré le vote des sénateurs. C'est une réforme injuste", rappelle Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR, qui explique que l'intersyndicale rencontrera le préfet vers midi.



