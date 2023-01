A la Une . Réforme des retraites : L’intersyndicale péi montre son unité

À quelques jours de la mobilisation du 19 janvier, l’intersyndicale réunionnaise, reflet de la nationale, appelle la population à descendre dans la rue. L’objectif est clair : faire reculer l’exécutif sur la réforme présentée par Elisabeth Borne. Par N.P - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 18:31

Une intersyndicale aussi large, cela n’était pas arrivé depuis bien longtemps, reconnaît dans un sourire Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR. À ses côtés, les représentants de 11 autres organisations se sont tous déplacés pour confirmer leur participation au mouvement de protestation qui s’organise contre la réforme des retraites.



“C’est une fausse justice sociale, les arguments avancés ne tiennent pas. Qu’on arrête d’exonérer les grands groupes si c’est réellement un manque d’argent. Non, il s’agit d’une réforme idéologique, et ce ne sera pas la dernière”, martèle Jacques Bhugon.



Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, affirme que le mouvement de contestation dispose “de la légitimité populaire. 73% des Français se disent opposés à cette réforme. On refuse d’envisager les autres leviers possibles que le décalage de l’âge de départ à la retraite. Le deuxième mensonge consiste à dire qu’il y a urgence à réformer le système, là encore c’est faux. Bien sûr, cette réforme touchera davantage les femmes, qui perçoivent en moyenne aujourd’hui 1100 euros de pension”.

“Le Gouvernement a peur du mouvement de jeudi prochain”



L’appel à la mobilisation est sur les lèvres de tous les participants, avec en ligne de mire le premier rassemblement contre la réforme jeudi prochain. “Le gouvernement est en crise, et lutte pour expliquer les bienfaits de la réforme. Il a peur du mouvement de jeudi prochain. Car on doit expliquer aux gens que les 1200 euros minimum de retraite ne s’appliqueront qu’aux carrières complètes. Si après un master, on commence à travailler tout de suite, on n’aura une carrière complète qu’à 66 ans”, indique Jean-Paul Paquiry, secrétaire adjoint de la fédération départementale de FO.



Même son de cloche du côté de la CFDT. Son secrétaire général, Joël Dalleau, rappelle que ce sont “les salariés qui paieront cette réforme. Il faut dire aux jeunes qu’ils n’ont aucune chance d’avoir toutes leurs annuités. D’habitude, nous faisons partie des syndicats réformistes, mais aucune de nos propositions n’a été écoutée. Comme nos camarades, nous disons que 62 ans c’est déjà trop”.



L’intersyndicale appelle donc tous les Réunionnais à rejoindre le mouvement de protestation contre cette réforme. Le premier acte aura lieu ce jeudi, à partir de 9h au Petit marché de Saint-Denis.