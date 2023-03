Réforme des retraites : L'intersyndicale nationale appelle à la grève le jeudi 23 mars

L'intersyndicale s'est exprimée au niveau national ce jeudi soir. Elisabeth Borne a annoncé à l'Assemblée nationale qu'elle engageait la responsabilité du gouvernement et a déclenché l'article 49.3 de la Constitution. Le projet de réforme des retraites va donc pouvoir être promulgué sans la sollicitation du vote des députés de la République.



Les syndicats se sont entretenus et ont décidé de continuer la mobilisation "dans des actions calmes et déterminées". L'intersyndicale appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une journée de mobilisation et de grève le jeudi 23 mars prochain.



À La Réunion, l'intersyndicale locale se concerte ce vendredi matin pour décider des actions à mener dans notre île.