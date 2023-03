A la Une . Réforme des retraites : L’intersyndicale appelle au blocage de l’île le 7 mars

Après cinq mobilisations, les organisations syndicales durcissent le ton pour faire reculer le gouvernement. Les défilés ne suffisent plus, il faut désormais immobiliser l’économie locale. Deux points de rassemblement sont déjà prévus : à la zac Canabady de Saint-Pierre et au rond point de Gillot. Par La rédaction - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 17:31

“On durcit le mouvement, mais avec toujours le même mot d’ordre. L’intersyndicale locale ou nationale a le même objectif : La France à l’arrêt”, confie Eric Chavriacouty du syndicat Unsa. “Nous appelons donc tous les Réunionnais à nous rejoindre à partir de 7h au rond-point de Gillot”, poursuit le secrétaire départemental de l’organisation.



Ainsi, les opposants veulent occuper ce point stratégique toute la journée. “Il est aussi possible que des camarades de certaines branches décident de nous rejoindre. De petites opérations escargot sont donc à prévoir”, précise l'intersyndicale. Joël Dalleau précise même qu’un convoi partira “du siège de la CFDT, passera par le pont Vinh-San, pour rejoindre ensuite la route nationale et Gillot”.



“C’est le gouvernement qui est responsable de ces blocages”



En bref, les automobilistes devront très probablement prendre leur mal en patience s’ils veulent traverser le chef-lieu. Un rassemblement similaire est également prévu dans le sud, avec comme point de ralliement la zac Canabady. “Les camarades iront à la rencontre de la population pour continuer le travail d’explication. Les gens ont bien compris que cette réforme est négative, mais il y a beaucoup de points qui sont encore ignorés”, rappelle FO.



Si l’opinion reste largement favorable à l’intersyndicale, il est légitime de penser que ce genre d’action risque de retourner la population. “C’est le gouvernement qui est responsable de ces blocages. Il s’agit de la sixième journée d’action. Nous avons été force de proposition, et c’est bien le refus du gouvernement de reculer qui va impacter la journée des gens”, rétorque Eric Chavriacouty.



Cette journée de mobilisation ne sera que la première partie d’une mobilisation en deux actes. Car le lendemain, 8 mars, sera également la journée internationale des droits des femmes. L’occasion de marquer le coup d’une réforme jugée injuste envers ces dernières. Rendez-vous donc à 9h dans les jardins de la préfecture.