A la Une . Réforme des retraites : L'intersyndicale appelle à la grève dans les entreprises de La Réunion

Les syndicats sont restés mobilisés devant la préfecture ce jeudi après-midi pour assister à distance à la séance parlementaire fatidique sur le projet de réforme des retraites. Le gouvernement a décidé d'activer le 49.3 et de faire passer en force son texte. L'intersyndicale se rassemblera ce vendredi matin pour décider des actions qui seront menées dans les prochains jours. Par Baradi Siva, Alexandre Robert - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 18:42



"C'est un échec d'Emmanuel Macron. Le gouvernement tenait à cette réforme. Malheureusement pour lui, malgré tous les débauchages qu'Elisabeth Borne a tenté, elle n'a pas réussi à rassembler une majorité", confie Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR, après l'activation de l'article 49.3 qui permet à la Première ministre de faire adopter la réforme des retraites sans le vote de l'Assemblée nationale.



De nouvelles mobilisations à La Réunion



"L'intersyndicale va se réunir localement vendredi matin. La mobilisation doit continuer. Il faut aller vers des grèves dans les entreprises, mobiliser les salariés et dire au gouvernement qu'on ne veut pas de cette réforme parce qu'il ne nous a manifestement pas entendu", déclare Jacques Bhugon.



"Il n'est jamais trop tard pour venir manifester encore plus fort demain", assure le représentant syndical.

La présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise s'est exprimée au terme de la séance parlementaire et a appelé les manifestants à continuer leur mobilisation. "Le combat est loin d'être fini", a assuré Mathilde Panot.