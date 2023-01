Réforme des retraites : L'appel à la grève de l'UFR

L’Union des Femmes Réunionnaises appelle toutes les femmes à se mobiliser et à participer à la manifestation initiée par l’ensemble des syndicats de La Réunion, contre la réforme des retraites. Cette réforme ne tient pas compte des inégalités déjà criantes et aggravera les conditions de vie des femmes et de leurs familles.

Alors, pour ne pas être les battues de la retraite, nout tout dann somin, le jeudi 19 janvier 2023, à partir de 9h00 au Petit Marché, rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis.



Fanm La Renyon, Fanm dobout !

L'Union des Femmes Réunionnaises