Reforme des retraites : Jean-Hugues Ratenon juge "inadmissible" le vote des sénateurs réunionnais

Communiqué du député Jean Hugues Ratenon :



Dans la nuit d’hier, Nassimah Dindar, Viviane Malet, Jean Louis Lagourgue et Michel Dennemont ont voté pour le départ à la retraite à 64 ans, l’article 7 du projet de réforme des retraites du gouvernement.

Un projet pourtant rejeté par plus de 70% des français ; contesté par des millions de français. Un projet injuste et injustifié qui vole 2 ans de vie à la population.



C’est d’autant plus grave pour ces sénateurs qu’ils connaissent normalement la situation dans les Outre-Mer et à la Réunion en particulier : cherté de la vie, chômage, pauvreté… que ce projet de réforme va aggraver en raison notamment : des carrières hachées, des travailleurs pauvres, usés, des conditions de travail pénibles et des femmes qui vont être les plus pénalisées.

Ces sénateurs ont ainsi décidé par leur vote de trahir les Réunionnaises et les Réunionnais qui ne veulent pas de cette retraite à 64 ans. Ils l’ont exprimé lors des 6 journées de mobilisations de l’intersyndicale. Je comprends mieux alors leur absence dans ces manifestations.



Nassimah Dindar, Viviane Malet, Jean Louis Lagourgue et Michel Dennemont montrent leur vrai visage et démontrent publiquement qu’ils sont au garde à vous devant Macron et le gouvernement contre l’intérêt du plus grand nombre.

C’est lamentable.