Réforme des retraites : Encore des tensions dans toute la France

Depuis jeudi, l’opposition à la réforme des retraites s’est durcie une peu partout en France.



Hier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Paris Place d’Italie notamment. Le défilé a dû néanmoins se disperser à la demande des organisateurs, indique la presse nationale, des casseurs s’étant invités à la mobilisation. Des poubelles ont été incendiées, du gaz lacrymogène a en retour été utilisé par les policiers. Plus de 80 personnes ont été interpellées.



Place de la Concorde, les manifestations interdites depuis samedi soir n’ont pas empêchées l’interpellation d’une dizaine de personnes.



Les Champs Elysées ont également été interdits par la préfecture de Police "en raison de risques sérieux de troubles à l'ordre et à la sécurité publics" après des nuits de jeudi et vendredi mouvementées.



Des échauffourées ont, hier, été signalées à Nantes, Brest alors que la raffinerie TotalEnergies de Normandie est à l’arrêt depuis vendredi soir.



Le soir du recours à l’article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, 10.000 personnes étaient descendues dans les rues de Paris, 258 d’entre-elles ont été interpellées par les forces de l’ordre, 310 dans toute la France.