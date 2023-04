La grande Une Réforme des retraites : Emmanuel Macron s'exprime ce soir

Le chef de l’État s’adressera aux Français ce lundi soir à 22h00 (heure locale). Une prise de parole qui intervient au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites. Par NP - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 09:32





Le chef de l’Etat s'exprimera ce soir à 22h00 heure locale au cours d'une allocution solennelle, la première de l’année.



Durant cette prise de parole qui intervient un an après sa réélection et deux jours après la validation de l'essentiel de la réforme des retraites au Conseil constitutionnel, le président de la République devrait tenter de calmer les tensions.



"Ces dernières semaines ont été difficiles pour beaucoup de Français. Il y a un besoin d'apaisement", a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, durant une interview accordée à TF1.



L’enjeu pour l’exécutif est aussi de convaincre les syndicats qui ont décliné son invitation à échanger ce 19 avril : "Nous avons besoin des syndicats, nous avons besoin de nous parler", a souligné Olivier Véran.



