Réforme des retraites : De janvier à avril, les chiffres de la mobilisation à La Réunion

Le 28 mars, le ministère de l'Intérieur recensait 740.000 manifestants dans toute la France. Lors de la précédente journée de manifestations le 23 mars, ils étaient près de 1,09 million de personnes selon la place Beauvau.



Combien ont-ils été à se mobiliser ce jeudi 6 avril ? Les chiffres seront dévoilés sous peu mais ils devraient suivre la même tendance à la baisse puisque, de l’avis même des syndicats, cette période de flottement dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas propice à la mobilisation. 600.000 à 800.000 manifestants étaient attendus dans le pays ce jeudi.



A La Réunion, les chiffres se sont naturellement effrités au fil des grandes journées de mobilisation de l'intersyndicale mais il n'en demeure pas moins qu'une poignée de manifestants suffit pour générer d'énormes impacts sur le trafic routier. Seules les mobilisations les samedis ou lors de la journée des droits des femmes le 8 mars ont moins attiré la foule.



La plus forte mobilisation au retour des vacances



La toute première action avait attiré 2500 personnes et ce malgré la pluie le jeudi 19 janvier dernier.



Le retour des vacances a ragaillardi le mouvement en gonflant les rangs le mardi 31 janvier. 7300 participants étaient comptabilisés par la préfecture ce jour-là.



Février sur la pente descendante



Le 11 février, ils étaient moitié moins sur l’ensemble du département avec 3200 manifestants (2000 à Saint-Denis et 1200 à Saint-Pierre) mais c’était un samedi.



Le jeudi 16 février, 2850 personnes battaient le pavé dont 1600 personnes rien qu’à Saint-Denis.



Le mardi 7 mars, ils étaient environ 2450 manifestants au plus fort de la journée sur toute l’île et en additionnant l'ensemble des rassemblements dont ceux du rond-point de Gillot.



Comptabilisée comme une journée de mobilisation, le mercredi 8 mars était une parenthèse toute trouvée pour mettre en lumière les discriminations en matière de carrière pour les femmes. La préfecture avait recensé environ 385 manifestants sur l'ensemble de l'île avec les différents rassemblements.



La journée du samedi 11 mars aura été clairement la moins mobilisatrice de toutes avec 160 personnes placées sur les axes routiers devant les centres commerciaux.



Un socle de plus de 1000 manifestants se maintient de semaine en semaine



Le mercredi 15 mars, l’appel à la manifestation avait attiré 1100 protestataires à Saint-Denis et 230 à Saint Pierre, soit 1330 à l’échelle de l’île.



Le jeudi 23 mars, la préfecture comptait environ 685 manifestants sur l'ensemble de l'île au plus fort de l’action intersyndicale et en additionnant les différents points de rassemblement.



5 jours plus tard, le 28 mars, un regain était constaté au niveau des troupes avec 1470 personnes au total dont 790 personnes à Saint-Pierre et 680 à Saint-Denis.



Enfin, pour son quatrième mois d’affilée, la lutte contre l’application de la réforme des retraites a mobilisé ce jeudi 6 avril 1280 personnes en tout dont 550 à Saint-Denis et 600 à Saint-Pierre, plus 80 personnes dans l’opération escargot du Port vers Saint-Denis et 50 de Saint-André vers le chef-lieu.



La possibilité d’une douzième journée d’action va se jouer le 14 avril avec la très attendue décision du Conseil constitutionnel. Les neuf Sages se pencheront sur la constitutionnalité de la loi sur la réforme des retraites.