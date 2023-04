Courrier des lecteurs Réforme des retraites : De janvier à avril, les chiffres de la mobilisation à La Réunion ​La France en est à sa onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les chiffres de la mobilisation à La Réunion épousent-ils la même courbe

Par Frédéric Paulus - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 18:43





Pour moi, Poutine souffre d'un complexe d'infériorité premier, initialement acquis, continuellement lancinant dans sa quotidienneté et sur-surcompensé, secondairement, par une pulsion de désir de domination qui l'enferme dans son " Kremlin psychique". Cela lui donne l'illusion de maîtriser la situation alors que ces deux névroses entraînent inéluctablement sa Fédération vers l’inévitable explosion. Obnubilé par sa structuration psychique, il n'est plus en mesure, en toute conscience, d'appréhender la fin de son règne.



Ma référence au Maréchal Friedrich von Paulus aura été un "marqueur psy" chez moi, contre mon gré. Car à l'école, anciennement, deux enseignants (au moins) - me demandant si j'avais un lien familial avec le maréchal - m'ont envoyé "l'info" parasitante selon laquelle ce Paulus avait été un "traître" d'Hitler à la tête d'un régiment nazi. Deux enseignants, très fiers d'eux-mêmes assurément étalaient ainsi leur culture ! Alors que pour moi le Maréchal capitula pour préserver la vie de ses troupes.



Quant à Poutine, capitulera t-il pour préserver des vies ? Sa préoccupation première cherche à rationaliser sa névrose qui devient projective, secondairement, par rapport à sa structure primaire initiale complexée l'infériorisant continuellement face à autrui. Dès lors la ressource secondaire de sa pulsion névrotique de domination devient rationalisatrice, justifiant les crimes commis de son « opération spéciale » qui traquerait des « nazis » cherchant à sauver le « Président Poutine de La Fédération de Russie » qui est toujours et restera psychiquement… le colonel du KGB de la dite Fédération.

