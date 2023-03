Réforme des retraites : Cortège de l'intersyndicale dans les rues de St-Pierre

Les sudistes qui ont fait le choix d’aller travailler ce mardi doivent s’armer de courage et de patience. Alors que dans le nord, une grande mobilisation est organisée au rond-point de Gillot, l’Intersyndicale du sud a fait le choix d’actions plus dispersées.



"Il a été décidé de faire des barrages filtrants avec distribution de tracts pour sensibiliser toute la population sur cette réforme des retraites aux rond-points stratégiques pour ralentir la circulation et mettre le sud et La Réunion en coma circulatoire de 6h à 10h environ", explique Lucas Gobalou, le délégué fédéral FO service public.



Les ronds-points saint-pierrois concernés sont ceux du McDonald’s, des Casernes, de Bassin Plat (près du restaurant le Colibri) et du CHU à Terre-Sainte. Au Tampon, le rond-point des Azalés pourrait entrer dans la danse.



À partir de 10h, un cortège de ralliement en voiture va opérer une opération escargot du boulevard Bank jusqu'au Casino sur le front de mer de Saint-Pierre. Une fois arrivés, les syndicats prévoient d'effectuer des prises de parole.