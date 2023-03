A la Une . Réforme des retraites : Ce qu'Emmanuel Macron va annoncer

Le président de la République va s'exprimer ce mercredi à 16 heures (heure de La Réunion) devant les Français. Les grandes lignes de sa prise de parole sont déjà connues : Emmanuel Macron devrait défendre la réforme des retraites et évoquer un changement de stratégie pour le reste de son quinquennat. Par La rédaction - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 08:00





La Première ministre a décidé de



Mais le texte au coeur de la polémique et de la colère de l'intersyndicale est toujours en vie. Il sera étudié dans les prochains jours par le La réforme des retraites sera de nouveau au coeur de l'actualité ce mercredi avec une intervention télévisée du président de la République. Emmanuel Macron s'exprimera dans une interview diffusée sur les chaînes publiques et privées nationales. Il prendra la parole publiquement pour la première fois sur le sujet du projet de loi très controversé alors que des manifestations se multiplient à travers la France.La Première ministre a décidé de déclencher le 49.3 la semaine dernière afin d'éviter de soumettre au vote la réforme des retraites qui n'avait pas obtenu un soutien majoritaire. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a fortement vacillé ce lundi suite à une motion de censure qui a échoué à neuf voix près.Mais le texte au coeur de la polémique et de la colère de l'intersyndicale est toujours en vie. Il sera étudié dans les prochains jours par le Conseil constitutionnel et pourra être promulgué s'il franchit cette ultime étape.

Pourquoi Emmanuel Macron prend la parole ?



Le président de la République a tenu de nombreuses réunions ministérielles ces derniers jours et notamment durant l'examen de la



Mais Emmanuel Macron devrait aussi appeler au calme notamment à la veille d'une grande journée de contestation ce jeudi. La situation est d'ailleurs Le président de la République a tenu de nombreuses réunions ministérielles ces derniers jours et notamment durant l'examen de la réforme des retraites durant les débats législatifs. Mais le chef de l'Etat ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet. Il devrait aujourd'hui réaffirmer sa conviction que la réforme des retraites serait nécessaire pour sauvegarder un fonctionnement par répartition.Mais Emmanuel Macron devrait aussi appeler au calme notamment à la veille d'une grande journée de contestation ce jeudi. La situation est d'ailleurs de plus en plus tendue dans le pays avec de nombreuses vidéos d'interpellations musclées publiées sur les réseaux sociaux. Elisabeth Borne a déclaré que les forces de l'ordre ont "un devoir d'exemplarité" et a apporté son soutien "aux 400 policiers et gendarmes ces derniers jours".

Pas de retrait, pas de dissolution, pas de référendum



Emmanuel Macron aurait décidé de ne pas reculer malgré la colère dans la rue et dans l'hémicycle. Il devrait défendre sa réforme des retraites et n'a donc pas l'intention de ne pas promulguer la loi passée via le



La Emmanuel Macron aurait décidé de ne pas reculer malgré la colère dans la rue et dans l'hémicycle. Il devrait défendre sa réforme des retraites et n'a donc pas l'intention de ne pas promulguer la loi passée via le 49.3 . Le président de la République n'envisagerait pas non plus de soumettre son projet à un référendum.La motion de censure qui a failli être votée par le députés de l'opposition ce lundi et l'absence d'une majorité présidentielle ne devraient pas non plus pousser le chef de l'Etat à dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne s'agirait d'ailleurs pas d'un bon choix stratégique pour Emmanuel Macron dont les équipes ne sont pas prêtes à repartir en campagne et qui risquerait même de perdre des sièges.