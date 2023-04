La grande Une Réforme des retraites : C’est parti pour l’acte XI à La Réunion

Deux cortèges doivent battre le pavé ce jeudi matin, l’un au départ du rond-point du Mc Donald’s de Saint-Pierre, l’autre du Petit marché de Saint-Denis. L’intersyndicale espère que les manifestations vont faire le plein, après une légère baisse depuis quelques semaines. Tous veulent faire reculer l’exécutif, alors que le texte doit désormais être examiné par le conseil constitutionnel. Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 06:24





Deux cortèges vont arpenter les rues de l’île, l’un à Saint-Pierre et l’autre à Saint-Denis. Avec respectivement un départ au rond-point Zac Banks et au Petit marché, les défilés reprennent une forme plus traditionnelle, après plusieurs opérations de blocage.



D'ailleurs, la CGTR Commerce prévient, des opérations coup de poing sont prévues jusqu'à la prochaine date annoncée, le 14 avril. "Nous allons continuer à occuper le terrain avec des opérations sur les marchés ou dans les hypers", détaillait George Caro de la CGTR, lors de la dernière conférence de presse des syndicats péi