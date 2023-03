La grande Une Réforme des retraites : Barrage en cours à Gillot

Les syndicats ont appelé à un rassemblement ce mercredi à hauteur du rond point de Gillot. Des embouteillages sont à prévoir dans le secteur. Un barrage a été mis en place vers 9h30. Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 09:51

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans l’île ce mercredi. Après une journée de mobilisation aux abords des hôpitaux de l’île hier, l’intersyndicale ne compte rien lâcher et appelle à un nouveau rassemblement dans le Nord ce mercredi.



Le rendez-vous a été donné à 7h00 à hauteur du rond-point de Gillot.



Cette manifestation risque fort de créer des ralentissements dans le secteur tout au long de la journée. Une opération de tractages et la mise en place de barrages filtrants sont prévus. L’objectif est de sensibiliser la population sur les conséquences de la réforme des retraites.







Vers 9h30, les manifestants ont décidé de bloquer temporairement l'accès à l'aéroport via le rond-point de Gillot







A 9 heures, aucun embouteillage n'était à signaler sur la quatre voies. Seules les voies menant au giratoire sont ralenties :