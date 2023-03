A la Une .. Reforme des retraites : Appel à la mobilisation ce samedi

La CGTR - Finances publiques appelle les militants, les salariés et la population à se mobiliser le samedi 11 mars en multipliant les actions de tractage dans les zones commerciales de l'île. Par NP - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 17:50

Communiqué de la CGTR :



Avec l'engagement de la grève reconductible dans plusieurs secteurs et plus de 3 millions de manifestantes et manifestants, la journée du 7 mars a été la plus forte depuis le début du processus de mobilisation engagé pour le retrait du projet de retraite à 64 ans voulu par Macron.



Dans la Fonction publique, le nombre de grévistes a considérablement augmenté, en dépit des restrictions imposées à cette liberté fondamentale. Il se situe à des niveaux historiquement hauts.



La CGTR Finances publiques salue les grévistes et appelle à prolonger et étendre le mouvement.



L'intersyndicale de La Réunion appelle les militants, les salariés et la population à se mobiliser le samedi 11 mars en multipliant les actions de tractage dans les zones commerciales de La Réunion à partir de 8h00, avec occupation des ronds-points et des accès aux grandes surfaces.



Ces actions seront effectuées sur les sites suivants : Carrefour Sacré-Cœur Le Port, Carrefour Sainte-Clotilde, Run Market Duparc Sainte-Marie, Les Casernes Saint-Pierre, Zac Canabady Saint-Pierre, Carrefour Ravine Blanche Saint-Pierre, Carrefour Sainte-Suzanne, Portail Saint-Leu...



Cette action s'inscrit dans la logique du "blocage de l'économie" et dans la préparation de la mobilisation du mercredi 15 mars.



La CGTR appelle les salariés et tous les réunionnais à participer massivement à la journée de grève et de manifestation intersyndicale le mercredi 15 mars 2023 à partir de 09h30 :







à Saint Denis : Petit marché - direction les jardins de la Préfecture

à Saint Pierre : le lieu reste à définir et vous sera communiquer ultérieurement

TOUS ENSEMBLE, pour le retrait de cette réforme.



Nou tien bon ! nou larg' pa !