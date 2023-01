A la Une .. Réforme des retraites : A quel âge allez-vous la prendre ?

Dans son projet de réforme présenté ce mardi soir, Elisabeth Borne a annoncé que l'âge légal de départ à la retraite serait porté à 64 ans. Par NP - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 08:10

La première ministre a présenté ce mardi soir son projet de réforme des retraites. Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, l’âge légal sera porté progressivement de 62 ans à 64 ans, à raison de trois mois de plus par an. En parallèle, la durée de cotisation va être allongée. Il faudra 43 ans de cotisation dès la génération de 1965, soit 172 trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein.



La génération née entre le 1er septembre et 1er décembre 1961 sera la première à devoir comptabiliser un trimestre de plus que prévu, soit 169 trimestres, contre 168 auparavant. La progression sera calquée sur ce rythme jusqu’à la génération née en 1968. Toutes les suivantes seront concernées par la barre à 64 ans. Et pour ceux qui n'ont pas tous leur trimestre, il faudra attendre 67 ans pour partir à la retraite à taux plein.





Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité et ceux qui sont éligibles à un départ en retraite pour inaptitude pourront partir à la retraite à 62 ans et à taux plein et ce, même si la personne n’a pas toutes ses annuités de cotisations. Les salariés qui ont une incapacité permanente pourront compter également sur un départ deux ans avant l’âge légal, soit à 62 ans.



Nouveauté de la réforme, la pension minimum serait revalorisée « pour tous les retraités, futurs et actuels », indique le gouvernement à 1200 euros pour les seuls nouveaux retraités qui ont une carrière complète.



Plusieurs régimes spéciaux sont épargnés dont les professions libérales et les avocats qui avaient fermement montré leur désaccord lors de la réforme avortée lors du précédent quinquennat.



La pénibilité sera davantage prise en compte tout comme la situation des femmes ayant cessé leur travail pour élever leurs enfants. L'emploi des seniors de plus de 55 ans particulièrement pénalisé par le marche de l'emploi devrait être favorisé.



Dans la fonction publique l’âge de départ légal est décalé mais le secteur conservera cependant ses spécificités.