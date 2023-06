A la Une . Réforme des retraites : 900.000 manifestants pour la CGT, 281.000 selon la place Beauvau

La mobilisation reste en baisse, malgré quelques tensions à Paris, Nantes ou Rennes. Dans la capitale, 17 personnes ont été interpellées et un CRS a été blessé dans les affrontements. Par La rédaction - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 07:18

“Le match est en train de se terminer”, selon Laurent Berger. "C'est la dernière manifestation contre la réforme des retraites, sous ce format-là, on ne va pas se raconter d'histoire", souligne le patron de la CFDT.



En tout cas, dernière mobilisation classique ou pas, le nombre de manifestants est à la baisse. Ce qui n’a pas empêché le déploiement d’un fort dispositif de sécurité. Pas moins de 11.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Ce qui n’a pas non plus empêché les tensions et les affrontements. À Lyon, les CRS sont accusés d’avoir blessé une dizaine de membres du service d’ordre. À Paris, c’est un CRS qui a été blessé par un jet de pavé .



En tout, un peu moins d’une trentaine de personnes ont été interpellées dans tout le pays, dont 17 à Paris.