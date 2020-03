La grande Une Réforme des Retraites: "C'est un appel au travail au black" s'insurgent les experts-comptables Les experts comptable, tout comme les avocats, font partie des grands perdants de la réforme des retraites voulue par le gouvernent. Nous avons rencontré Cathy Hoarau, élue à l'ordre des experts-comptables de La Réunion, afin de faire un point sur les enjeux de cette reforme. Si les avocats usent du droit de grève pour faire entendre leurs voix, les experts-comptables ne peuvent mettre en péril l'activité de leurs clients en cessant de travailler. Ils ont donc décidé d'expliquer au maximum cette reforme en la décortiquant, chiffres à l'appui.

Cathy Hoarau, experte-comptable, commissaire aux comptes, élue à l'ordre des experts-comptables de la Réunion explique :



"Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont au nombre de 20 000. Les réserves de leur caisse de retraite, la Cavec, s'élèvent à 1,8 Mrd € et peuvent couvrir 10 ans de service de pensions. En instaurant le régime universel le gouvernement prépare l'assèchement des 137 Mrds € de réserve des différents régimes de retraite ce qui représente un véritable racket !

Avec un taux de rendement de 3% ce sont près de 4 Mrds de cotisations que l'État s'attribue. Pour un revenu de 40 000€, l'expert-comptable, qui a cotisé 30 ans à la Cavec et au futur régime universel, va voir ses cotisations augmenter de 43% pour une pension servie inférieure de 11% !



Pour un revenu de 80 000€, les cotisations baisseront de 14% et les pensions servies de 50%.

Pour un revenu de 120 000€, les cotisations seront identiques et les pensions servies seront inférieures de 41%.

Dans le nouveau régime, il faudra 20 ans pour récupérer ses cotisations, contre 11 avec la CAVEC.



En comparaison, il faut au régime général, pour couvrir 10 ans de service des pensions (niveau actuel de la Cavec des réserves estimées à 4 000 Mds € soit 2 fois le PIB de la France. Le régime universel proposé n'est pas équilibré. Il manque au moins 20 Mds € dont 10 Mds concernant le financement des "1000 € par mois".



La prolongation des carrières rapporte 14 Mds € par an. Il faut les rallonger de 3 ans pour que le régime soit équilibré, ce qui porte l'âge d'équilibre à ....67 ans. Quant à l'utilisation du 49.3 décidé par le gouvernement ce week-end, il est clair que, quand une majorité est obligée d'utiliser un instrument aussi brutal (que le 49.3) pour un texte aussi creux, ça sent la fin de règne. Voilà ce que disait également Édouard Philippe sur la Loi El Khomri "Le 49.3 vise à museler la majorité, c’est quand le gouvernement n’a pas de majorité par peur qu’il utilise le 49.3".



Regis Labrousse Lu 199 fois Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur