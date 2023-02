Réforme de retraites : Mansour Kamardine qualifie les annonces pour Mayotte "d’expression d’un mépris"

Le communiqué :



Une large majorité des 5000 retraités de Mayotte vivent dans la grande pauvreté (contre 13% outre-mer hors Mayotte et 1% en métropole). En effet, 85% à 90% des retraités à Mayotte ont des ressources plafonnées à 480€ par mois (Pension + ASPA).



Pourtant rien n’était prévu pour Mayotte dans le projet de réforme des retraites.



Face à la pression exercée, à ma demande, par le groupe LR à l’Assemblée nationale, le gouvernement annonce une mesure d’augmentation des pensions de 50€, plus une portion proratisée de 100€, ce qui représente une augmentation moyenne de 70€.



Or, le minimum retraite à Mayotte subit une décote de 50% (ASPA maximale de 480€/mois contre 960€ dans tous les autres départements de métropole et d’outre-mer).



Ainsi, pour les 2300 pensionnés, la pension de retraite moyenne passerait à 346€, ce qui entraînerait une baisse de l’ASPA du même montant que l’augmentation de la pension !



L’annonce du gouvernement n’est qu’un jeu d’écriture consistant à reprenne d’une main ce qu’il donne de l’autre. 85% à 90% de retraités ne percevraient pas 1€ de plus qu’actuellement.



C’est pourquoi, si le gouvernement n’accepte pas ma demande de suppression, à toute le moins de réduction, de la décote de l’ASPA, sa mesure est une triste mascarade et l’expression du mépris pour les plus pauvres parmi les plus pauvres des retraités français.





Données à Mayotte (sources Caisse de sécurité sociale de Mayotte) :



- Nombre de retraités : 5000

- Dont nombre de pensionnés : 2300

- Dont nombre de retraités ne percevant que l’ASPA : 2700

- Pension moyenne : 276€

- ASPA moyenne par pensionné : 204€

- Pension moyenne carrière pleine : 665€

- Plafond du minimum retraite ASPA : 480€ contre 960€ en droit commun

- Montant annuel des cotisations vieillesse perçues 62,3 millions €

- Montant annuel des pensions versées : 7,4 millions €

- Excédent annuel de la branche vieillesse à Mayotte reversé à la caisse nationale: 55 millions €

- Âge moyen de départ à la retraite : 65,7 ans contre 62,6 ans en moyenne nationale

- Espérance de vie : 8 ans de moins que la moyenne nationale