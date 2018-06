A la Une .. Réforme de la justice : L'intersyndicale ne compte pas baisser les bras

Un appel au boycott a été lancé par l'intersyndicale des magistrats et fonctionnaires de La Réunion concernant la présentation du projet de réforme de la justice par les directeurs du ministère de la Justice. "Cet appel s'inscrit dans la poursuite de la mobilisation de tous les acteurs de la justice contre une réforme motivée par des seuls impératifs économiques et pour une justice plus accessible et efficace pour tous", a indiqué l'intersyndicale.



La mobilisation se poursuit donc ce lundi à la cour d'Appel de Saint-Denis alors que les directeurs des différents services judiciaires du ministère (DSJ, DACS, DACG et SJ) sont présents pour une présentation à destination des fonctionnaires et magistrats de la cour et des tribunaux du ressort.



"Nous ne pouvons que regretter la concertation de façade ayant présidé à l'élaboration du texte présenté en conseil des ministres et nous ne sommes pas dupes de la démarche de communication du ministère, qui, sous prétexte de présenter la réforme dans les cours d'appel, tente de compenser ce simulacre de concertation initiale et de nous apporter "la bonne lecture" de ce projet", commente l'intersyndicale.



Pour la représentante du syndicat de la magistrature, Pascale Pelay, "aucune solution n'est envisageable. Le ministère de la Justice écoute, appelle au dialogue mais n'entend rien et n'a nullement l'intention de modifier quoi que ce soit dans le projet de réforme", déplore-t-elle.



