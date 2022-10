A la Une .. Réforme de l'enseignement professionnel : "Cela va juste créer de la main d'œuvre bon marché"

Dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale, en protestation contre la réforme de l'enseignement professionnel, plusieurs syndicats avaient appelé à se rassembler ce matin devant le rectorat. Tous dénoncent une refonte des lycées professionnels qui met en danger l'avenir des élèves. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 17:08





Alors que près d'un lycéen sur trois étudie dans un lycée professionnel, une intersyndicale rassemblant FO, la FSU, UNSA et la CGTR s'était donc donné rendez-vous devant les grilles du rectorat ce mardi matin. Ils étaient une cinquantaine à avoir répondu à l'appel pour mettre la pression sur le ministère de l'Éducation nationale.



"On a appris la réforme des lycées professionnels par voie de presse, comme d'habitude. Il n'y a eu aucune consultation syndicale et de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, et dans les établissements, ils veulent tout réformer dans le second degré. Pourtant, la précédente réforme date d'il y a trois ans et que l'on n'a même pas évaluée. Faire une nouvelle réforme alors que l'on ne sait même pas si la précédente a eu des effets positifs, c'est aberrant", s'agace Élise Dinnate, représentante 2e degré à l'UNSA.



"Les professionnels, on a l'habitude d'avoir un public qui a des difficultés scolaires. Et là, on nous dit qu'on ne va pas tenir compte des problèmes des élèves, mais qu'on va augmenter la durée des stages en entreprise. Et c'est une vraie fausse bonne idée. Car cette démarche ne va que créer de la main d'œuvre bon marché. Les élèves vont passer 33 semaines en entreprise, en étant payés une misère, et ces heures seront compensées sur des heures d'enseignement. On souhaite former des citoyens éclairés, qui peuvent poursuivre des études. Avec ce nouveau système, c'est terminé, car ils n'auront pas le niveau. Cela veut dire qu'on limite l'avenir de nos élèves, et pour nous c'est inacceptable", poursuit la syndicaliste.



"On prétexte que l'entreprise serait plus formatrice de l'Éducation nationale"



Un constat que partage Marie-Hélène Dore, secrétaire départementale de la FSU. "On prétexte que l'entreprise serait plus formatrice de l'Éducation nationale, ce qui est bien évidemment faux. Mais cela va donner des jeunes qui seront rapidement employables, mais sur des emplois mal-qualifiés et mal-payés. C'est une réponse de la complainte du patronat de ne pas trouver de main d'œuvre dans certains secteurs, et il s'agit bien sûr d'emplois avec de mauvaises rémunérations et les conditions de travail les moins bonnes, comme l'hôtellerie et la restauration. Ce projet doit voir le jour rapidement et il est unanimement combattu par toutes les organisations syndicales", souligne Marie-Hélène Dore.



"La seule chose qu'ils nous promettent, c'est de maintenir le Français et les maths à un niveau 'raisonnable', mais on ne sait pas du tout ce que cela veut dire. Mais le plus inquiétant pour La Réunion, c'est que le vivier d'entreprises qui peuvent accueillir des élèves n'est pas très grand. On sort comme une carotte une possible rémunération, mais qui est dérisoire. Cette réforme c'est une attaque contre les personnels de l'Éducation nationale, et donc contre nos élèves. Car se sont nous qui faisons passer les CFA et les diplômes", ajoute Laurent Pignarre, enseignant en lycée professionnel.



La plupart des participants à cette manifestation ont ensuite pris la direction du rassemblement devant la préfecture à 16h.