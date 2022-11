A la Une . Réforme de l'assurance chômage : Pas de baisse de la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi réunionnais

Alors qu'en métropole les demandeurs d'emploi indemnisés par Pole Emploi verront leur durée d'indemnisation réduite de 25% dès le 1er février, à La Réunion et dans les DOM, la règle ne s'appliquera pas. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 07:47

"La réforme de l'assurance chômage ne s'appliquera pas dans les départements d'outre-mer. Le contexte économique sur ces territoires est trop particulier " a déclaré hier, lundi, le ministre du travail Olivier Dussopt. Ainsi, alors qu'à partir du 1er février 2023, les chômeurs indemnisés de métropole verront leur durée d'indemnisation réduite de 25% jusqu'à ce que le taux de demandeurs d'emploi baisse, ceux de La Réunion ne seront pas concernés. Ceci s'explique par le taux de chômage trois fois plus élevé dans l'île soit 19% contre 7.1% dans l'Hexagone.



Le gouvernement estime que le marché de l'emploi est actuellement favorable en métropole et se matérialise par une baisse du chômage avec un objectif affiché pour 2027 d'un taux de demandeurs d'emploi de 5%. Seule la durée fait l'objet d'une baisse dans le cadre de cette nouvelle réforme. Les montants d'indemnisation et les conditions d'attribution ne sont pas modifiés : avoir travaillé six mois dans les 24 mois précédant la demande.

Pour décider de cette réforme, le gouvernement s'est basé notamment sur les 60% des entreprises qui ne parviennent pas à recruter d'où l'idée de "contracyclicité" en matière d'indemnisation, c'est à dire moduler les conditions en fonction de la situation du marché du travail.



D'autres catégories échappent à la réforme : les marins pêcheurs, les intermittents du spectacle et les dockers.