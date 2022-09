A la Une . Réforme constitutionnelle : "Alors Monsieur le Président : pour quand et comment ?"

Les élus ultramarins ont été invités à un diner à l'Elysée hier soir. Pour Jean-Hugues Ratenon, Frédéric Maillot et Perceval Gaillard, il n'y a pas eu "d ’annonces concrètes" mais le "Chef de l’Etat s’est déclaré ouvert et prêt à faire bouger les normes et à les adapter aux territoires". Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 14:25

Leur communiqué:



Le Président de la République a invité les élus ultramarins à un diner hier soir, mercredi, au palais de l’Elysée. Dans un premier temps nous avons exprimé notre mécontentement devant ce format et nous avons ainsi réussi à transformer ce simple diner en un diner de travail.



Nous avons également exprimé nos regrets sur le fait que le Président de la Délégation aux Outre-Mer, Mr Moetai BROTHERSON, n’ait pas été invité. Cela apparait comme un affront et une volonté de diviser les élus d’Outre-Mer.



Ceci étant dit, nous avons bien fait d’accepter d’y participer malgré ces éléments. Au-delà de l'opération de communication élyséenne nous, élus de la Nation, avons saisi l’opportunité d’observer, d’analyser et de mieux comprendre les intentions, les décisions du Président Macron et de son gouvernement.



Il n’y a pas eu d’annonces concrètes pour répondre au problème du chômage et de l’emploi ; pour autant le Président s’est prononcé pour le plein emploi en Outre-Mer. Il est par conséquent de notre devoir d’exiger un calendrier et les modalités précises pour atteindre cet objectif. Il s’est aussi engagé pour un Oudinot du pouvoir d’achat. Il nous a annoncé que la Première Ministre, Madame Elisabeth Borne, réunira dans les prochains mois une conférence interministérielle afin d’aborder la question de la vie chère en Outre-Mer. C’est pourquoi, nous invitons tous nos collègues élus et toutes les forces vives à faire remonter des propositions au gouvernement et d’exiger qu’elles soient prises en compte et débattues.

De demander, par ailleurs, une accélération du calendrier car la cherté de la vie est l'urgence absolue à traiter pour nos territoires.



Le Président de la République a également clairement dit que nous sommes arrivés au bout d’un cycle et qu’il faut aborder les problèmes sans tabous. Nous partageons ce constat. Nous le disons d'ailleurs depuis plusieurs années. Alors abordons tous les problèmes sans tabou, mettons tout à plat et changeons tout si nous voulons vraiment apporter des réponses structurelles aux problèmes rencontrés par les Outre-mer.



Sur une éventuelle réforme constitutionnelle, le Chef de l’Etat s’est déclaré ouvert et prêt à faire bouger les normes et à les adapter aux territoires. C’est ce que nous disons depuis plusieurs années. Alors Monsieur le Président : pour quand et comment ?



Sur le plan de l’écologie, le Président de la République et la Première Ministre se sont prononcés pour une transition écologique, une autosuffisance alimentaire, etc… beaucoup de belles paroles mais concrètement rien n’a été annoncé. Face à cela, préparons-nous à mettre la pression afin de rappeler ce qui a été dit en cette occasion.



L'action du gouvernement dépendra de notre capacité à nous mobiliser et à nous unir sur ces sujets ; car nous avons été élus pour défendre les intérêts du peuple.



Le peuple uni ne sera jamais vaincu !