Réflexions...

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 06:55

Faut-il s'intéresser aux propos tumultueux de Joël Le Graët, président en sursis ... Aux ressentis non exprimés publiquement de Zidoune ou de Mbapé irrité d'être dérangé dans le confort de sa situation privilégiée ?.. Faut-il s'intéresser aux propositions du FN de faire porter aux élèves du public l'uniforme vestimentaire dans les écoles et les bahuts ? ... C'est court comme proposition de parti. J'ai mon idée sur la question...à botter ! Ci-après mon opinion exprimée auprès d'un interlocuteur de Zinfos974, comme ça vous saurez tout de moi, .en ce moment où les Français se préparent à affronter le gouvernement dans son attaque contre les droits acquis en matière de retraite.

Bof! Le RN est un parti politique et représente sans doute les idées de ses adhérents ou votants. Brigitte représente elle-même et ne fédère qu'elle -même et ne peut être une courroie de transmission du pouvoir sauf à compter les pièces jaunes pour les petits malades ...comme mon avis me regarde et qui est plutôt opposé au port de l'uniforme pour des raisons fallacieuses de gommer les différences sociales ...il n'y a pas pire hypocrisie.

Prof, j'avais un dirlo qui voulait faire passer cette disposition au conseil d'administration du bahut ...c'était en 1974...voyez comme l'idée est nouvelle, au collège de Montgaillard devenu ZEP après ... Élu syndical déjà , je me suis opposé fermement avec d'autres partenaires ..ses motifs étaient aussi qu'il vivait mal de voir les biscotos des garçons en tee-shirt et des jupettes des filles. Il fallait selon lui harmoniser tout ça. C'est une idée qui a traversé les temps pour préoccuper zordi la première Dame de France.

Franchement la priorité ??! Pendant ce temps on ne parle pas du déclassement des résultats ...scolaires, du décrochage des élèves, du désarroi des enseignants et des parents ...et de la société qui marche sur la tête. Que je sache le sir en question dirlo de son statut n'était ni de droite ni d'extrême droite mais bon socialo militant de surcroit, syndicaliste gaucho.