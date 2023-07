Réflexion sur la souveraineté alimentaire en Outre-Mer

Dans le cadre du rapport sur « l’autonomie alimentaire en Outre-Mer » fait au nom de la Délégation aux Outre-Mer à l’Assemblée Nationale, j’ai souhaité apporter une contribution sur le point 2 du III de la 6ème partie intitulé « l’étroitesse des marchés locaux ne permet pas des économies d’échelle ».



En effet, depuis la départementalisation, l’Etat et l’Europe ont permis par le biais de fonds importants de défiscaliser et d’investir massivement dans le capital au détriment du travail.



Ainsi, à titre d’exemple, on a pu construire des abattoirs ou des usines agro-alimentaires sur-dimensionnés et sous-exploités, puisque le matériel de production acquis est fabriqué à la base pour des marchés européens de plusieurs millions d’habitants.



Il est donc moins cher d’importer que de produire localement faute notamment d’amortissement suffisant de ces investissements disproportionnés : c’est probablement l’une des raisons des surcoûts de production dont souffre la production locale.



N’aurait-il pas plutôt fallu en Outre-Mer privilégier des petites unités artisanales plus adaptées aux marchés locaux avec des produits de qualité (yaourts, bières, viandes ...) ?



Plutôt que d’investir dans le capital, cela aurait peut-être permis de privilégier le travail (main d’œuvre) et donc des emplois locaux et pérennes...



En favorisant en Outre-Mer une vraie concurrence d’unités de production à taille humaine (en lieu et place de monopoles ou oligopoles susceptibles de donner lieu à des ententes illicites et des prix qui ne baissent pas), et en permettant la création d’emplois donnant du pouvoir d’achat à un plus grand nombre de potentiels consommateurs, cela entraînerait une hausse de la demande, et les prix auraient fini par diminuer à terme notamment sous l’effet conjugué d’une concurrence saine, d’une diminution du chômage et d’une augmentation conséquente de la demande.



Il est donc à mon sens pertinent de questionner sérieusement notre modèle économique si l’on veut réellement tendre vers l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires de nos territoires ultramarins.