Réflexion sur la question de l'immigration

L'immigration, nouveau cheval de bataille de Sa Sainteté Macron, en vue de grappiller quelques voix au RN pour les échéances à venir.

Il vient chasser sur les terres du RN, faute d'impuissance pour les municipales. Mais sa grosse bourde est son interview à "valeurs Actuelles" , pas appréciée du tout par ses dalons !



Dans son melting pot, mayonnaise mal montée, avec des dissidents de Droite, de Gauche, qui n'arrivent pas à s'entendre,! Sans oublier les Centristes de Bayrou qui vont à la soupe !



La grande question : il est question des quotas fixés chaque année . Ce qui engendre une levée de bouclier de l'aile gauche de la macronie ! Ca sent la résistance dans ce mouvement qui se voulait rassembleur.........



Selon la ministre du Travail,Muriel Péricaud, "c'est la France qui recrute par rapport à ses besoins", et qui compare cette approche dite "nouvelle", à celle du Canada.



Rien de bien original sous le soleil. Sous jacent, une sélection d'accueil pratiquée aussi en Australie et en Afrique du Sud.

Pour entrer dans ces pays là, les conditions sont draconiennes.



Si je suis pour les quotas, parce qu'il est vrai que certains secteurs ont besoin de spécialistes ou de main d'oeuvre. Je me demande comment faire pour appliquer ce projet de loi, avec les très nombreux immigrés irréguliers. Là est la question.