Réflexion et pré-préparation de la semaine des 4 jours

La pré-préparation des écoles Maternelles et Primaires au passage à la semaine de 4 jours est en pleine réflexion sur le territoire de la ville de Saint-Paul. Ce mardi matin, une séance de travail se tenait autour du Maire, Joseph Sinimalé et avec le Directeur Général Adjoint (Pôle Épanouissement du Citoyen) quant aux actions de formation à mettre en place dans plusieurs domaines à savoir : sport, numérique, culture, patrimoine, réflexion sur la vie des quartiers.



La volonté de la Ville est d’amener les jeunes à prendre conscience que ces concepts sont la base de l’ascension sociale. Notamment de ce qui concerne le sport reconnu comme « un formidable outil pour tisser le lien social ». Ainsi, « le lien social que génère la pratique d’un sport permet souvent de déplacer les rapports hiérarchiques et de favoriser la solidarité » (Figaro santé Avril-Juin 2018) « Faire du sport est bel et bien épanouissant à plus d’un titre. D’où la place prépondérante qu’il doit prendre au cœur des villes pour amener les jeunes à la citoyenneté ».