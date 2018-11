Référendum en Nouvelle-Calédonie : "Je comprends la grande déception des Kanaks"

Le Peuple Calédonien s'est exprimé ce dimanche 04 novembre par référendum sur l'indépendance du territoire.



Le non l'a emporté avec près de 57% des suffrages et un taux de participation qui avoisine les 80%.



La démocratie s'est exercée, je prends acte des résultats mais je comprends la grande déception des Kanaks qui aspirent à une pleine souveraineté.



Les inégalités sociales sont criantes entre Kanaks et Caldoches et reflètent les résultats totalement inversés dans les deux provinces, en fonction de la population qui les composent. Ils démontrent une fois de plus le clivage profond entre les communautés et les visions foncièrement opposées: l'une, les Caldoches, sont attachés au pouvoir métropolitain;

l'autre, les Kanaks, affirment leur droit à la pleine souveraineté.



Les résultats plus serrés que prévus nous imposent la prudence vu que c'est la population importée qui fait cette majorité.



En tout état de cause: ce référendum du 04 novembre ne doit pas annuler les accords de Matignon de 1988 et des accords de Nouméa en 1998 qui laissent la possibilité à la population de la Nouvelle Calédonie de se prononcer une nouvelle fois en pleine responsabilité.



Je reste confiant pour l'avenir de l'archipel dans la paix et le respect.



Jean Hugues RATENON, Député de la Réunion