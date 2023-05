Communiqué Référendum d’initiative partagée : Le député Ratenon fustige "la confiscation de la démocratie par l'exécutif"

Suite à la décision du Conseil constitutionnel qui, ce mercredi, a rejeté la seconde demande de référendum d’initiative partagée, Jean-Hugues Ratenon réagit et rappelle la date du 06 juin, 14ème journée de mobilisation de l’intersyndicale. Par NP - Publié le Jeudi 4 Mai 2023 à 08:07

Je regrette et ne comprends pas pourquoi le conseil constitutionnel s’obstine toujours à refuser le référendum d’initiative partagée alors que plus de 250 parlementaires ont signé cette 2ème demande.



Ses membres ont-ils été contaminés par l’autoritarisme, le mépris et l’arrogance du président Macron et de son gouvernement ?

Cette décision valide-t-elle la confiscation de la démocratie par l’exécutif ?



C’est une atteinte grave à l’expression populaire, 13 manifestations réunissant des millions de français dans la rue ; une 14ème est annoncée. Des sondages qui indiquent le rejet massif de cette réforme par les citoyens.



Pas une sortie du président et de ses ministres n’est pas saluée par des concerts de casseroles. Il faut être irresponsables pour s’entêter à ce point et ignorer le peuple. Quoi qu’il en soit : ma détermination à combattre cette réforme des retraites est intacte. Nous devons tous rester mobilisés. Deux autres rendez-vous nous attendent : le 06 juin avec la 14ème journée de mobilisation de l’intersyndicale et le 8 juin, jour d’examen par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme.



Nou larg’pa le corps.