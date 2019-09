Référendum a la DRFIP de la Reunion: "Un immense succès pour l'expression de nos collègues"

La consultation du 12/09 organisée par l'Intersyndicale Solidaires Finances Publiques et CGTR Finances Publiques dans nos services a rassemblé plus 643 votants sur 840 agents, soit un taux de participation de 76,6%.



Autant dire que c'est un immense succès pour l'expression de nos collègues. Ils ont massivement pu s'exprimer sur la réforme qui va détruire leurs missions, leur métier et leurs carrières professionnelles et dire non en masse à ce projet destructeur . 96% d'entre vous ont voté contre, 1,7 % ont voté pour la réforme et 2% se sont révélés sans opinion. 5 bulletins ont été déclarés nuls.



La réponse est donc claire, notre Direction ne peut plus l'ignorer. Les agents prennent leur destin en main en disant non à l'opacité, au manque de dialogue, à la politique de mépris des agents .



Nous vous donnons rendez vous le 16 septembre pour la grève en Intersyndicale devant la Direction située a Malraux à partir de 9h .



Merci à vous