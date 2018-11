Référendum Nouvelle-Calédonie: Le 'non' à l'indépendance l'emporte à 59,5%

Avec un taux de 73,68%, les Calédoniens se sont déplacés en masse pour voter ce dimanche pour donner leur avis sur le fait si oui ou non la Nouvelle-Calédonie doit rester française.



Les premiers dépouillements ont commencé et ont dévoilé une majorité de "non" : 59,5% ont voté contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Selon ces premiers résultats, oui l'archipel devrait donc rester français et non la Nouvelle-Calédonie n'accèdera pas à la pleine souveraineté.



Même si "ce chiffre est toutefois encore susceptible d'évoluer puisque seuls 173 bureaux de vote sur 284 avaient été dépouillés en cette fin de matinée", comme le confient nos confrères de BFM TV.