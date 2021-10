Réduction des déchets | Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans l’Ouest

Nos médiateurs partageront avec vous leurs astuces futées pour produire moins de déchets, favoriser une alimentation plus saine et faire des économies 😉



Nos rendez-vous pour échanger, du 12 au 17 octobre 2021

Mardi 12 octobre : Super U Éperon Saint-Paul (8h30-14h)

Jeudi 14 octobre : Braderie commerciale Le Port (8h30-14h)

Vendredi 15 octobre : Super U Trois-Bassins (8h30-14h)

Samedi 16 octobre : Marché de La Possession (7h-12h)

Dimanche 17 octobre : Leader Price Saint-Leu centre (8h30-12h)

(* Planning prévisionnel, sous-réserve de modifications ultérieures)



Jeter moins c’est consommer mieux. Soyons tous acteurs du changement !



Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour économiser la nourriture. Suivez ces 15 conseils pratiques pour réduire le gaspillage de nourriture et devenir un héros de l’alimentation.



Zoom sur …

Comment traquer le gaspillage alimentaire ?

Des solutions anti-gaspi à toutes les étapes

► Avant les courses



Établissez vos menus et dressez une liste de courses.

► Pendant les courses



Regardez les dates de péremption.

Achetez juste ce qu’il vous faut (attention aux grandes quantités en promo !).

► À la maison



Conservez bien vos aliments et mettez devant ceux à consommer le plus vite.

Ajustez les portions en utilisant des doseurs, et en évitant de servir trop.

Cuisinez les restes et trouvez des recettes pour les fruits et légumes abîmés.

Mieux conservés, les aliments sont moins gaspillés !

Quelques conseils pour une meilleure conservation des aliments

Téléchargez l’affiche (format pdf) pour mémo.(Source : www.ademe.fr (Source : www.ademe.fr

Le secret…? Un frigo bien rangé !



Rangez les aliments en respectant les températures mentionnées par les fabricants sur les étiquettes ;

Respectez la chaîne du froid ;

Assurez-vous que le réfrigérateur est réglé sur une température de +4°C et de -18°C pour le congélateur ;

Préférez un réfrigérateur à froid ventilé ;

Entretenez votre réfrigérateur et votre congélateur pour éviter que les bactéries ne se propagent entre aliments ;

Nettoyez au moins une fois par mois le réfrigérateur ;

Dégivrez le congélateur au moins une fois par an et le nettoyer ;

Conservez les plats faits maison en les mettant au réfrigérateur mais consommez-les rapidement.

Selon le modèle du réfrigérateur, la zone la plus froide est située soit en haut soit en bas.

(Source : https://agriculture.gouv.fr)



Ne jetez pas inutilement des aliments encore consommables !

Ne confondez pas les indications de dates de conservation : la DLC (Date Limite de Consommation) et la DDM (Date de Durabilité Minimale).



(Source : https://agriculture.gouv.fr)



Adoptez les pratiques futées ! Découvrez 50 astuces pour réduire votre gaspillage alimentaire.



De la créativité pour des recettes zéro déchet !

Lutter contre le gaspillage et les déchets, moins dépenser et même faire des économies, c’est possible ! La créativité est la meilleure arme contre le gaspillage alimentaire.



Avant de le jeter, demandez-vous comment vous pouvez transformer le produit. Même si un ingrédient n’est plus « beau », il est encore savoureux !

© Shutterstock

Il suffit de quelques gestes simples pour mieux cuisiner les fruits et les légumes, et pour arrêter de jeter de la nourriture à la poubelle.



Découvrez des idées de recettes faciles, originales et anti-gaspi pour utiliser les restes de repas : bouillons maison, pickles, pesto, pain perdu, tartes, croquettes et gratins… Ne jetez plus rien !



(Source : www.regal.fr