Redressement judiciaire XL Airways : Air France propose des tarifs spéciaux

A partir d'aujourd'hui, mardi 1er octobre, afin de favoriser le retour des passagers de XL Airways, Air France met en place des tarifs spéciaux* pour les clients en possession d’un billet XL Airways et dont le vol est annulé.



Ces tarifs sont disponibles dans les agences Air France de Saint-Denis et de Saint Pierre et au centre d’appel 09 70 01 98 02 (coût d’un appel local). Ils ne sont pas disponibles à la vente en ligne sur le site internet ou un autre site de vente.



*Aller simple à partir de 349€ ttc avec bagage.